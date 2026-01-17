ChatGPT почне показувати рекламу прямо всередині діалогу з чат-ботом

Щоб відключити рекламу, знадобиться платна підписка.

OpenAI офіційно оголосила, що в ChatGPT скоро з'явиться вбудована реклама. Компанія запускає тестування рекламних блоків прямо всередині діалогу з чат-ботом, пише WIRED.

Формально це подається як "корисні рекомендації". Так, на прохання підказати кулінарний рецепт ChatGPT скине опції доставки продуктів додому, а на питання про іншу країну дасть посилання на сервіс бронювання готелів. Такі оголошення з'являтимуться внизу відповіді і матимуть чітке маркування.

Щоб відключити рекламу, потрібна підписка ChatGPT Plus, Pro або Enterprise. Також реклама не буде показуватися для користувачів молодше 18 років і в розмовах на делікатні теми, такі як здоров'я, психологія або політика.

Компанія підкреслює, що рекламодавці не отримають доступ до розмов користувачів і не зможуть впливати на показ оголошень.

Тестування реклами почнеться в найближчі тижні і поки тільки для США, а пізніше – у всіх країнах, де доступний сервіс, включаючи Україну.

OpenAI оголосила про появу реклами в ChatGPT ще в 2024 році. При цьому співзасновник компанії Сем Альтман говорив, що поєднання штучного інтелекту і реклами може викликати етичні питання і знизити довіру користувачів.

Раніше цього місяця в ChatGPT з'явився режим для медичних консультацій. Користувачі можуть підключити до чат-бота медичні карти та додатки для здоров'я на зразок Apple Health або MyFitness.

