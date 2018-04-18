В Одесі госпіталізовано 11-річна дівчинку, яку вдарило струмом на даху потяга

За даними поліції, опіки дитина отримала, піднявшись на дах товарного потяга.

В Одесі госпіталізовано 11-річну дівчинку, яка постраждала від удару електрострумом на даху потягу.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, 17 квітня до поліції надійшло повідомлення про те, що в лікарню доставили 11-річну дівчинку з опіками, отриманими в результаті удару електричним струмом.

Як встановили поліцейські, тяжкі тілесні ушкодження дитина отримала, піднявшись на дах товарного потягу.

Наразі постраждала госпіталізована. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою").