У Чернігові 11-річного хлопчика вдарило струмом, коли він заходив у тролейбус

У дитини, яка наразі перебуває у реанімації, діагностували електротравму, закриту черепно-мозковою травму і струс головного мозку.

У Чернігові поліція розслідує обставини травмування 11-річного хлопчика, якого при посадці в тролейбус вдарило електричним струмом.

Про це УНІАН повідомили у Чернігівському відділі поліції Головного управління Нацполіції в області.

Згідно з повідомленням, сьогодні до поліції надійшло повідомлення, що до реанімаційного відділення Чернігівської обласної лікарні з електротравмою, закритою черепно-мозковою травмою і струсом головного мозку був доставлений 11-річний житель обласного центру.

Встановлено, що хлопчика вдарило струмом на зупинці громадського транспорту під час посадки у тролейбус. Хлопчик торкнувся дверей під час посадки та отримав ураження електричним струмом. Внаслідок цього постраждалий впав і вдарився головою об бордюр.

Читайте такожВ Одесі при спробі зробити селфі на даху поїзда загинув підліток

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 287 Кримінального кодексу України (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації), що карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з відповідальністю за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, на строк до трьох років або без такого.

Як повідомляв УНІАН, на Чернігівщині від ураження струмом загинув 21-річний військовий.