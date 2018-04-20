У Запоріжжі 19-річний п'яний молодик збив трьох пішоходів на переході на очах у патрульних (відео)

Намагаючись втекти, він врізався в автомобіль поліцейських.

У Запоріжжі співробітники поліції затримали 19-річного водія, який збив трьох пішоходів, після чого спровокував зіткнення з машиною поліції охорони.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі патрульної поліції Запорізької області.

ДТП сталася у четвер, 19 квітня, на вулиці Чарівній у Шевченківському районі Запоріжжя.

Аварія сталася на очах у патрульних - водій збив трьох пішоходів і намагався втекти з місця ДТП. Відомо, що постраждалі - жінки, які переходили дорогу на зелене світло світлофора. Коли автомобіль порушника намагалися заблокувати, його водій пішов на таран поліцейської машини.

Читайте такожГучна аварія в Кривому Розі: донька загиблої розповіла подробиці про матір

У підсумку винуватця ДТП все ж затримали, ним виявився 19-річний хлопець. За даними патрульних, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Загрози для життя постраждалих пішоходів немає, після надання першої медичної допомоги їх відпустили додому.

На правопорушника складено 5 адміністративних матеріалів за ст. 124 КУпАП (за вчинення ДТП), ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння), ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування автомобілем без документів), ст. 122-2 КУпАП (невиконання зупинки автомобіля на вимогу працівника поліції), ст. 122-4 КУпАП (втеча з місця ДТП).