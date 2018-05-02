В Умані психічнохворий чоловік забив до смерті двох перехожих - ЗМІ
10:47, 02 травня 2018Інциденти
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Про вбивцю відомо лише, що він має психічні розлади. Деталі трагедії з'ясовуються.
В даний час поліція з'ясовує обставини події \ УНІАН
В Умані Черкаської області психічнохворий чоловік забив до смерті двох перехожих - чоловіка та жінку.
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Зловмисника затримали перехожі, повідомляє Hromadske Uman з посиланням на власні джерела.
"... неврівноважений агресивний чоловік рухався від "Софіївки" (парк. - ред.) до центрального ринку, кидаючись на перехожих", - повідомляє видання.
За його даними, "він бив всіх без розбору". "...одна жінка отримала смертельні травми і загинула. В районі ринку дісталося і чоловікові - він теж не вижив", - йдеться в матеріалі.
В обох випадках загибелі людей поліція реагувала на виклики зі значною затримкою.
Про вбивцю відомо лише, що він має психічні розлади. Деталі трагедії з'ясовуються.
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