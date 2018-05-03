"Вдарили ножем у спину": стало відомо про стан "кіборга", на якого напали у Києві
Ветеран АТО Дмитро Вербич, на якого напередодні вчинили напад, почувається нормально.
Про це повідомив друг постраждалого Олександр Чуб в ефірі одного з телеканалів, передає Gazeta.ua.
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Він розповів, що на Вербича напали, коли той ішов на зустріч із друзями. Вони чекали у машині метрів за 300.
"Без попереджень і причини вдарили ножем у спину, обличчя почали заливати газовим балончиком. Намагалися поцілити молотком у голову, у скроні. Він почав відбиватися. Нападники втекли. Ми приїхали за 3-4 хвилини. Наклали бандаж на спину, затулили рану. Машиною швидко дісталися до лікарні. Йому зробили операцію. Усе нормально", - сказав Чуб.
Як повідомляв УНІАН, у Києві на Подолі група невідомих напала на ветерана АТО Дмитра Вербича, який воював у Донецькому аеропорту.