"Вдарили ножем у спину": стало відомо про стан "кіборга", на якого напали у Києві

11:00, 03 травня 2018
Інциденти
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На АТОшника напали на Подолі / фото facebook.com/dmytrenko.yuri

Про це повідомив друг постраждалого Олександр Чуб в ефірі одного з телеканалів, передає Gazeta.ua.

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Він розповів, що на Вербича напали, коли той ішов на зустріч із друзями. Вони чекали у машині метрів за 300.

"Без попереджень і причини вдарили ножем у спину, обличчя почали заливати газовим балончиком. Намагалися поцілити молотком у голову, у скроні. Він почав відбиватися. Нападники втекли. Ми приїхали за 3-4 хвилини. Наклали бандаж на спину, затулили рану. Машиною швидко дісталися до лікарні. Йому зробили операцію. Усе нормально", - сказав Чуб.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на Подолі група невідомих напала на ветерана АТО Дмитра Вербича, який воював у Донецькому аеропорту.

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Теги: #Київ#напад#кіборг#Дмитро Вербич