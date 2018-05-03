"Вдарили ножем у спину": стало відомо про стан "кіборга", на якого напали у Києві

Друг постраждалого "кіборга" Дмитра Вербича називає інцидент замахом на убивство. Однак мотивів не бачить.

Ветеран АТО Дмитро Вербич, на якого напередодні вчинили напад, почувається нормально.

Про це повідомив друг постраждалого Олександр Чуб в ефірі одного з телеканалів, передає Gazeta.ua.

Читайте такожОпубліковано фото нападників на "кіборга" у Києві (відео)

Він розповів, що на Вербича напали, коли той ішов на зустріч із друзями. Вони чекали у машині метрів за 300.

"Без попереджень і причини вдарили ножем у спину, обличчя почали заливати газовим балончиком. Намагалися поцілити молотком у голову, у скроні. Він почав відбиватися. Нападники втекли. Ми приїхали за 3-4 хвилини. Наклали бандаж на спину, затулили рану. Машиною швидко дісталися до лікарні. Йому зробили операцію. Усе нормально", - сказав Чуб.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на Подолі група невідомих напала на ветерана АТО Дмитра Вербича, який воював у Донецькому аеропорту.