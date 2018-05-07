"Бив ножем учасника АТО": СБУ намагатиметься доправити з Польщі в Україну організатора нападу на Вербича

За даними спецслужби, нападник покинув територію України 4 травня і переховується у Польщі. Організатор нападу виявився громадянином Росії.

Служба безпеки України робитиме все можливе, щоб доправити з Польщі в Україну організатора нападу на захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив голова СБУ Василь Грицак.

«Були проведені затримання у Харкові, і Нацполіція зайшла на кілька адрес, але один з тих безпосередніх фігурантів, які брали участь у нападі – громадянин РФ, якщо я не помиляюсь, 4 травня виїхав до Польщі. У цьому напрямку ми взаємодіємо з Нацполіцією і будемо взаємодіяти з нашими партнерами. Саме він, за нашими даними, бив ножем учасника АТО. Ми будемо робити все можливе, щоб все-таки доправити його до України», - заявив голова СБУ.

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 травня в Києві на вулиці Костянтинівській стався напад на учасника АТО Вербича. Потерпілий йшов вулицею і відчув удар у спину. Повернувшись, він побачив трьох хлопців і двох дівчат, які були одягнені в маски. Зловмисники накинулися на ветерана АТО, внаслідок чого він отримав колото-різане поранення спини.

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За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Особам, причетним до нападу, загрожує до семи років позбавлення волі.

СБУ встановила, що організатором нападу на учасника бойових дій на Донбасі Вербича є громадянин Росії, який переховується у Польщі.

Сьогодні, Київською місцевою прокуратурою № 7 повідомлено про підозру 25-річній жінці, яка у групі з іншими зловмисниками вчинила напад на учасника АТО у Києві.В С