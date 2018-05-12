У Кривому Розі обвалилася шахта: загинув робітник

Завал знаходиться на великій глибині, туди намагаються дістатися гірничо-рятувальні бригади.

Сьогодні на шахті " Гвардійська" у Кривому Розі сталася аварія. Група гірничо-рятувальників виїхала на місце події.

Як повідомляє "Перший Криворізький", фахівці спускаються в шахту, щоб вивільнити тіло загиблого шахтаря з-під завалів.

Нещасний випадок стався на шахті «Криворізького залізорудного комбінату». За попередньою інформацією, в результаті обвалення загинув один робітник. Завал знаходиться на великій глибині, туди намагаються дістатися гірничо-рятувальні бригади.

Як повідомляє видання, 26 квітня на цій же шахті в результаті нещасного випадку загинув робітник, ще один шахтар отримав травми.

Нагадаємо, 6 травня у Польщі в результаті вибуху на шахті загинув гірник, ще четверо пропали без вісті.