На Полтавщині школяр залишився без стопи, стрибаючи на потяг під час руху

Всього з початку року на залізничному транспорті травмовано 11 дітей віком до 16 років, з них 3 – смертельно.

Вчора, 15 травня, о 16:20 на перегоні Крюків на Дніпрі – Бурти в Полтавській області отримав важку травму школяр, 2007 року народження, який займався так званим зачеперством (намагався застрибнути на вантажний поїзд під час його руху).

Читайте такожПід Харковом пенсіонера на смерть збив потягЯк повідомляє департамент інформаційної політики та зв’язків з громадськістю компанії «Укрзалізниця», внаслідок травмування потерпілому – учню спеціалізованої школи (напрямок фізичне виховання) міста Кременчук – ампутовано стопу правої ноги.

Всього з початку року на залізничному транспорті травмовано 11 дітей віком до 16 років, з них 3 – смертельно. При цьому внаслідок ураження електричним струмом травмовано двоє, а внаслідок зачепінгу травмовано одну дитину.

За відповідний період 2017 року було травмовано 8 дітей віком до 16 років, з них 3 загинули. При цьому травмування електричним струмом отримали 4 дітей віком до 16 років.

У зв’язку з наближенням літніх канікул залізничники нагадують батькам та педагогам про необхідність провести профілактичну бесіду з дітьми та молоддю щодо відповідальної та свідомої поведінки поблизу залізниці.

Як повідомляв УНІАН, у квітні в Одесі внаслідок ураження струмом на даху потяга опинилася в лікарні 11-річна дівчинка.