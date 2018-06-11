На Тернопільщині водій мікроавтобуса важко травмував 19-річну дівчину

За словами водія пасажирського транспорту, потерпіла раптово вибігла на дорогу і-за іншого автобуса, припаркованого на узбіччі, і він не встиг загальмувати.

На Тернопільщині у ДТП важко травмовано 19-річну дівчину.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жителька Хмельницького потрапила під колеса мікроавтобуса марки Van Hool на автодорозі Борщів-Заліщики.

За словами водія пасажирського транспорту, потерпіла раптово вибігла на дорогу і-за іншого автобуса, припаркованого на узбіччі, і він не встиг загальмувати.

Дівчину госпіталізували в реанімаційне відділення з політравмою, закритою черепно-мозковою травмою, переломом кісток черепа, забоєм головного мозку та закритою травмою грудної клітки.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.