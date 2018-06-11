На Тернопільщині водій мікроавтобуса важко травмував 19-річну дівчину
14:53, 11 червня 2018Інциденти
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За словами водія пасажирського транспорту, потерпіла раптово вибігла на дорогу і-за іншого автобуса, припаркованого на узбіччі, і він не встиг загальмувати.
Відділ комунікації поліції Тернопільської області
На Тернопільщині у ДТП важко травмовано 19-річну дівчину.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жителька Хмельницького потрапила під колеса мікроавтобуса марки Van Hool на автодорозі Борщів-Заліщики.
За словами водія пасажирського транспорту, потерпіла раптово вибігла на дорогу і-за іншого автобуса, припаркованого на узбіччі, і він не встиг загальмувати.
Дівчину госпіталізували в реанімаційне відділення з політравмою, закритою черепно-мозковою травмою, переломом кісток черепа, забоєм головного мозку та закритою травмою грудної клітки.
У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.
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