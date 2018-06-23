На Одещині чоловік з психічним розладом жбурнув гранату у поліцейських і підстрелив силовика

У дію введено поліцейську спецоперацію "Грім".

У селі Кірісове Комінтернівського району Одещини 35-річний чоловік із розладами психіки кинув гранату у поліцейських, які прибули на виклик до його будинку.

Про це ТСН повідомило джерело у правоохоронних органах.

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За даними співрозмовника, мати чоловіка викликала додому швидку допомогу через психічний розлад сина. Під час надання медичної допомоги один з фельдшерів помітив у чоловіка предмет, схожий на обріз мисливської рушниці. Медики вийшли з будинку та викликали на місце поліцейських.

Коли правоохоронці прибули на місце, чоловік кинув в їхній бік шумову гранату, яка вибухнула, відомляє видання. За даними джерела, постраждалих внаслідок інциденту немає.

Наразі правопорушник разом зі своєю матір’ю перебуває у своєму будинку. У дію введено поліцейську спецоперацію "Грім".

Під час оточення будинку силовиками, чоловік вистрілив у правоохоронців, внаслідок чого один з них отримав вогнепальне поранення руки. Наразі постраждалому надається медична допомога.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня у київському метро поліція затримала чоловіка з гранатою.