У київському метро поліція затримала чоловіка з гранатою

Окрім гранати, у молодика знайшли патрони та димові шашки.

На станції столичного метрополітену "Академмістечко" увагу правоохоронців привернув підозрілий хлопець з рюкзаком. При перевірці виявилося, що у наплічнику молодика знаходилася граната та патрони.

Як повідомив начальник управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві Віталій Биков, у рюкзаку підозрілого пасажира знаходилися граната РГД-5 із запалом, димові шашки та кілька патронів. Виявлені предмети вилучили та направили на експертизу, повідомили у прес-службі столичної поліції.

«Молодик зараз дає покази, він – мешканець Київської області, 1995 року народження. Подія належним чином зареєстрована, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За вчинення такого правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі», - зазначив Биков.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня правоохоронці затримали молодого чоловіка з автоматом Калашникова біля будівлі Кабінету Міністрів.