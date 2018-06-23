У ДТП на Полтавщині загинув помічник нардепа Вілкула (фото)

15:35, 23 червня 2018
Інциденти
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У ДТП на Полтавщині загинув помічник нардепа Вілкула / фото pl.npu.gov.ua

Внаслідок ДТП на Полтавщині загинув помічник народного депутата від політичної партії "Опозиційний блок" Сергій Маркаєв. Аварія сталася на дорозі "Київ-Харків". Загиблий був консультантом нардепа Олександра Вілкула.

Про ДТП повідомили у відділі комунікації поліції Полтавської області.

"У Великобагачанському районі сталася ДТП, де зіткнулися автомобіль «Хюндай» із вантажним автомобілем "Даф". Унаслідок зіткнення водій, який перебував в автомобілі "Хюндай", загинув на місці ДТП. При загиблому було посвідчення консультанта народного депутата", – розповіли у поліції Полтавщини.

На трасі «Київ-Харків» відбулося зіткнення автомобіля «Даф» та «Хюндай Туксон» / фото pl.npu.gov.ua

На своїй сторінці у Facebook народний депутат Олександр Вілкул підтвердив інформацію, що в ДТП загинув Сергій Маркаєв. Згідно з даними на сайті Верховної Ради, Маркаєв у народного депутата помічником-консультантом на громадських засадах.

Наразі відкрито кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування.

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Теги: #ДТП#Полтавщина#Олександр Вілкул