У Харкові застрелили сімейну пару, 13-річну дочку подружжя поранено (фото)

Тіла застрелених чоловіка та дружини, а також їх поранену 13-річну дитину виявила у квартирі сусідка.

У Харкові поліцейські затримали підозрюваного у подвійному вбивстві та пораненні неповнолітньої дівчини.

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Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, тіла застрелених 40-річних чоловіка та дружини, а також їх поранену 13-річну дитину виявила у квартирі сусідка.

При опитуванні свідків було встановлено, що біля під'їзду будинку знаходився підозрілий автомобіль, який потім поїхав у невідомому напрямку. Вказану автівку було затримано біля станції метро Київська. В ній виявлено вогнепальну зброю.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, з’ясовуються усі обставини події та мотиви скоєння злочину. Слідчі кваліфікували її за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Раніше повідомлялось, що у Харкові знайшли труп вчительки однієї зі шкіл. Жінку знайшли задушеною у власній квартирі.