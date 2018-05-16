Задушили у власній квартирі: у Харкові знайшли труп вчительки
15:42, 16 травня 2018Інциденти
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Попередньо, затриманий чоловік, який робив у вчительки ремонт.
Поліція затримала підозрюваного / фото УНІАН
У Харкові знайшли труп вчительки однієї зі шкіл.
Як повідомляє місцеве видання 057, вчителька школи № 51 не вийшла на роботу. У школі вирішили перевірити у чому причина її відсутності.
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"Жінку знайшли в квартирі. Її задушили, так як на шиї в неї була мотузка", - повідомили наші джерела в правоохоронних органах.
Попередньо, затриманий чоловік, який робив у вчительки ремонт.
Як повідомляв УНІАН, у російському Пітері по-звірячому вбили українця. За інформацією ЗМІ, між хлопцем і компанією з шести чоловіків спалахнула сварка, яка переросла в бійку. Чоловіки били українця руками і ногами. Він помер від численних травм.
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