На Житомирщині чоловік підірвався на міні часів Другої світової війни на власному подвір'ї

54-річного потерпілого з ушкодженнями та термічними опіками рук, тулуба та ніг було госпіталізовано.

На Житомирщині поліція розслідує обставини травмування чоловіка через вибух міни часів Другої світової війни.

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Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник відділу комунікацій поліції Житомирської області Алла Ващенко, подія сталася увечері 27 червня у с. Березівці Житомирського району. Внаслідок вибуху одного з боєприпасів часів Другої світової війни, що зберігалися на території приватного домоволодіння, поранення отримав 54-річний господар.

"Близько 20.30 год. до Житомирського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в господарському приміщенні одного з приватних домоволодінь Березівки стався вибух і поранено господаря",- уточнили у поліції.

За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативні групи поліції, фахівці вибухотехнічної служби ГУНП Житомирщини, рятувальники та медики. Було встановлено, що потерпілим є 54-річний місцевий житель. Чоловіка було госпіталізовано з ушкодженнями та термічними опіками рук, тулуба та ніг.

Під час огляду господарського приміщення, яке не зазнало значних руйнувань, фахівці-вибухотехніки попередньо встановили, що вибухнути могла частина мінометної міни часів Другої світової війни калібру 120 мм, уламки якої було вилучено. Окрім того, усередині сараю правоохоронці виявили ще низку корпусів мінометних мін воєнних літ.

Нині усі боєприпаси та їх частини вилучені для направлення на експертне дослідження.

Обставини та причини, що призвели до події, нині з’ясовуються у ході розпочатого досудового розслідування.

За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами (навіть якщо ці предмети належать до воєнних літ) або вибуховими речовинами, чинним законодавством передбачено покарання у вигляді ув’язнення строком від 3 до 7 років.

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