На Київщині чоловік підірвав себе у прямому ефірі (фото, відео)

Лікарі ампутували постраждалому передпліччя лівої руки.

Двоє товаришів напідпитку за допомогою мобільного телефона здійснювали онлайн-трансляцію в одній із соціальних мереж, демонстрували гранату "РГД-5", тротилову шашку та детонатор, а внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечними предметами стався вибух.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції України у Київській області, в результаті інциденту у власній квартирі 25-річний житель села Велика Солтанівка Васильківського району дістав рвану рану, лікарі ампутували йому передпліччя лівої руки.

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«Про вказану подію поліцейським повідомив працівник Васильківської центральної районної лікарні, який надавав невідкладну медичну допомогу молодику», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз триває розслідування у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України, а поліцейські встановлюють, де молодик отримав арсенал боєприпасів.

«Правоохоронці виїхали на місце події та провели невідкладний обшук. З підвального приміщення у будинку, де стався вибух, поліцейські вилучили більше сотні різнокаліберних набоїв до вогнепальної зброї», - наголосили в поліції.

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