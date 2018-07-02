В Одесі нетверезий черговий керував залізничним переїздом

14:51, 02 липня 2018
Інциденти
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Одеські патрульні поліцейські знайшли неадекватного залізничника при виконанні службових обов'язків / фото УНІАН

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Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, 1 липня днем надійшла інформація про неадекватну поведінку робочого залізничного переїзду на вулиці 7-й Пересипській.

Під час спілкування з черговим поліцейські звернули увагу, що чоловік має виражені ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка за допомогою алкотестера підтвердила його нетверезий стан - 1,5 проміле.

На 56-річного робітника переїзду склали адміністративні матеріали за ст. 179 Купап (перебування на роботі в нетверезому стані).

У травні повідомлялося, що на Прикарпатті потяг розчавив автомобіль на переїзді, 22-річний пасажир автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці.

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Теги: #Одеса#ДТП#залізниця