На Прикарпатті потяг розчавив автомобіль на переїзді, є жертви (фото)

У поліції зауважили, що водій автомобіля знехтував сигналом світлофора та опущеним шлагбаумом.

У Рогатинському районі Івано-Франківської області піздно ввечері 17 травня трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомили у секторі комунікації поліції Івано-Франківщини, на залізничному переїзді автомобіль Volkswagen Golf зіткнувся з потягом сполученням "Івано-Франківськ - Київ". У поліції зауважили, що водій автомобіля знехтував сигналом світлофора та опущеним шлагбаумом. Внаслідок аварії загинув пасажир автомобіля.

Читайте такожНа Полтавщині школяр залишився без стопи, стрибаючи на потяг під час руху"У результаті дорожньо-транспортної пригоди 22-річний пасажир автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці, а ще один 16-річний пасажир каретою швидкої медичної допомоги доставлений в Рогатинську ЦРЛ з тілесними ушкодженнями у вигляді множинних переломів нижньої щелепи. Водій не травмований, за кермом був тверезим", - повідомили у поліції.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня на Львівщині зійшов з рейок товарний поїзд, перевернулись, як мінімум, десять вагонів.Серед пасажирів електропоїзду було багато людей з дітьми.