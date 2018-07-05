У Дніпрі на ходу загорілася вантажівка з п'яним водієм

Шофер опинився в лікарні з отруєнням чадним газом. Будь-яких травм та опіків він не отримав.

У Дніпрі на вулиці Столетова на ходу загорілась вантажівка.

Інцидент стався в середу, 4 липня. Прибувши на місце події, рятувальники побачили, що горить моторний відсік автомобіля DAF, повідомляє "Сегодня".

Щоб запобігти загоряння, загону ДСНС довелося залити мотор піною. Однак вогонь все ж встиг пошкодити кабіну водія на площі 5 "квадратів", а також моторний відсік і причіп. Загальна площа пожежі склала 10 кв. м.

"Локалізували пожежу о 20:48, ліквідували о 21:23. Після ліквідації пожежі пально-мастильні матеріали змили з проїжджої частини дороги", – повідомили в прес-службі ДСНС в Дніпропетровській області.

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За попередньою інформацією, пожежа спалахнула через неправильне поводження з вогнем. Сам же водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він надихався димом, його госпіталізували в міську лікарню №6. В кабіні з ним також знаходився ще один чоловік – теж в стані алкогольного сп'яніння. Будь-яких травм та опіків він не отримав. Причину займання встановлюють правоохоронці.

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