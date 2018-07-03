У львівській квартирі молода пара іноземців отруїлася чадним газом, дівчина не вижила

22-річна іноземка померла у ванній кімнаті, її супутник був госпіталізований з отруєнням, поліція встановлює обставини інциденту.

2 липня близько 15:00 у ванній кімнаті у квартирі на вулиці Клепарівській у центрі Львова виявили мертвою 22-річну іноземну туристку. Також у помешканні було виявлено супутника померлої - 21-річного іноземця, з котрим вони подорожували та разом винаймали помешкання. З діагнозом «отруєння чадним газом» хлопець був госпіталізований в одну з львівських лікарень.

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Про це повідомила поліція Львівської області. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Тілесних ушкоджень на тілі дівчини виявлено не було. Як попередньо встановили медики, смерть настала внаслідок отруєння чадним газом.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Призначено ряд експертиз, зокрема й судово-медичну, під час якої буде встановлено причину смерті дівчини. Проводиться досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року у магазині у Львові помер 21-річний боєць нью-йоркської Національної гвардії, який прибув до України для спільних із місцевими солдатами тренувань. За офіційними даними, причини смерті - природні, не пов'язані з військовою діяльністю.