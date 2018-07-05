У Харкові підірвали автомобіль директора фармацевтичної фабрики, постраждали три людини - ЗМІ (фото)

20:43, 05 липня 2018
Інциденти
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На місці працюють слідчі / Depo.Харків

Про це кореспонденту Depo.Харків повідомило інформоване джерело в органах Національної поліції.

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Підрив автомобіля "Ауді" стався на вулиці Гризодубової, 54.

Джерело підкреслило, що у момент вибуху в автомобілі знаходилися генеральний директор фармацевтичної фабрики "Здоров'я" Олександр Доровский і два його охоронця. Всі отримали легкі тілесні ушкодження.

На місці працюють слідчі.

Як повідомляв УНІАН, у Шевченківському районі Києва сьогодні застрелили поліцейського.

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Теги: #Харків#вибух