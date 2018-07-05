У Харкові підірвали автомобіль директора фармацевтичної фабрики, постраждали три людини - ЗМІ (фото)
20:43, 05 липня 2018Інциденти
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За словами джерела, у момент вибуху в автомобілі знаходилися генеральний директор фармацевтичної фабрики "Здоров'я" Олександр Доровский і два його охоронця.
На місці працюють слідчі / Depo.Харків
У Харкові був підірваний автомобіль директора фармацевтичної фабрики "Здоров'я" Олександра Доровського.
Про це кореспонденту Depo.Харків повідомило інформоване джерело в органах Національної поліції.
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Джерело підкреслило, що у момент вибуху в автомобілі знаходилися генеральний директор фармацевтичної фабрики "Здоров'я" Олександр Доровский і два його охоронця. Всі отримали легкі тілесні ушкодження.
На місці працюють слідчі.
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