"Вів спостереження": стали відомі подробиці вбивства поліцейського в Києві (фото)

Тіло загиблого в автомобілі на вулиці Щусєва побачила перехожа і відразу зателефонувала в поліцію.

Убитий сьогодні в Києві поліцейський вів стеження у дворі будинку, де його розстріляли.

Про це повідомив журналіст Костянтин Стогній на своїй сторінці в Facebook, посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

"Перестрілкою з трупами в Києві тепер нікого не здивуєш. Але сьогоднішній розстріл поліцейського все-таки відрізняється від попередніх. Джерела "Надзвичайних Новин" на місці події повідомили, що поліцейський вів за кимось спостереження зі свого Хюндая у дворику по вулиці Щусєва, 18/14. Там його і розстріляли. Поки що відомо про два вогнепальних поранення в голову і в груди...", - повідомив журналіст.

«Попередньо на тілі потерпілого судово-медичний експерт виявив два вогнепальні поранення. Слідчі відпрацьовують кілька версій убивства, основна з яких - вбивство з корисливих мотивів. На місці злочину також знайшли дві кулі та дві стріляні гільзи, їх відправлять для проведення експертизи, щоб встановити, з якої зброї стріляли», - повідомив УНІАН заступник начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві Олександр Пивовар.

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Тіло загиблого в автомобілі на вулиці Щусєва побачила перехожа та одразу зателефонувала в поліцію.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія, кінологи та співробітники карного розшуку.

Відкрито два кримінальних провадження - за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у Шевченківському районі Києва на вул. Щусєва сьогодні, 5 липня, виявили тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями.