У Києві суд продовжив догхантеру Святогору домашній арешт до 7 серпня

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив догхантеру Олексію Святогору запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 7 серпня. Про це інформує прес-служба суду за результатом сьогоднішнього засідання у справі.

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«За результатами проведеного судового засідання з розгляду клопотання про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту стосовно Олексія Святогора, слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва зазначене клопотання задоволено. Дію запобіжного заходу у виді домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання (цілодобово) продовжено до 7 серпня 2018 року», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Святогор підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 300, ч. 3 ст. 300 «Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію» Кримінального кодексу України.

8 червня представник громадської зоозахисної організації UAnimals Олександр Тодорчук у Facebook написав, що у Києві поліція затримала догхантера Святогора, який був оголошений у розшук.

У базі МВС Святогор значився, як особа, яка переховується від органів досудового розслідування. Зазначено було, що у розшуку за ч. 2 та ч. 3 ст. 300 він перебуває з 1 червня 2018 року. Святогор у соцмережах відкрито заявляв про те, що вбиває бездомних собак.

11 червня Шевченківський райсуд Києва обрав Святогору запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без визначення розміру застави.

26 червня Апеляційний суд міста Києва випустив Святогора з-під варти. Ухвалу слідчого судді Шевченківського райсуду було скасовано та постановлено нову, якою клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві задоволено частково, – застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати місце свого проживання та покладено на підозрюваного обов’язки, передбачені ч. 5 ст. 194 Кримінального процесуального кодексу України.