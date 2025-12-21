Співробітник, який мав доглядати за посудом, натомість продавав його на аукціоні.

Служителя Єлисейського палацу в Парижі, який відповідав за збереження столового срібла та порцеляни, заарештували за крадіжку.

Як пише The Guardian, минулого тижня в офіційній паризькій резиденції президента Франції виявили нестачу цінних речей. Головний доглядач палацу повідомив владу про зниклі предмети, деякі з яких вважаються предметами національної спадщини. За оцінками, загальна вартість втрачених предметів становить до 40 000 євро.

Більшість виробів походили з Севрської мануфактури в Парижі. Це відома порцелянова фабрика, яка належить французькій державі з 1759 року. Слідчі почали допитувати персонал Єлисейського собору після того, як персонал фабрики впізнав деякі зниклі предмети на аукціонних сайтах.

Відео дня

Слідчі заарештували співробітника палацу та двох ймовірних спільників. Їх звинувачують у викраденні предметів та спробі продати їх на онлайн-аукціонах, таких як Vinted.

Арештований працював у Єлисейському палаці срібним стюардом. Його робота полягала в зберіганні та догляді за столовим посудом та подібними предметами. Ними користуються під час президентських прийомів, сервірують столи для урочистих обідів за участю королівських осіб та інших високопосадовців, які приїжджають з візитом.

Прокурори заявили, що інвентаризаційні записи, складені заарештованим стюардом, створювали враження, що він планував майбутні крадіжки. За даними слідчих, на рахунку чоловіка у Vinted була табличка з написом "Французькі ВПС" та попільнички з написом "Севрська мануфактура" – предмети, які зазвичай недоступні широкому загалу.

Вони сказали, що знайшли близько 100 предметів у його будинку, автомобілі та особистій шафці, зокрема севрську порцеляну, статуетку Рене Лаліка, келихи для шампанського Baccarat та мідні каструлі.

Стюард та його ймовірні спільники постали перед судом 18 грудня, а судитимуть їх 26 лютого. ЗМІ повдомили, що трійцю було взято під судовий нагляд, заборонено контактувати один з одним, з'являтися в місцях проведення аукціонів та займатися їхньою професійною діяльністю.

Серія пограбувань у Луврі та інших французьких музеях

Як писав УНІАН, за останні місяці у Франції пограбували кілька великих музеїв. У тому числі зухвале пограбування сталося у всесвітньовідомому Луврі.

19 жовтня кілька грабіжників під виглядом технічних робітників проникли у Лувр та викрали коштовності. Вони схопили дев'ять ювелірних виробів, у тому числі коштовності з колекції Наполеона, а потів втекли. На пограбування їм знадобилося лише кілька хвилин. Під час втечі грабіжники загубили одну з вкрадених речей.

Поліція знайшла кількох людей, причетних до крадіжки. Чотирьом з них висунули звинувачення та арештували за рішенням суду. Причому одна з арештованих - жінка, що мешкала у передмісті Парижу. У суді вона плакала та казала, що переживає за своїх дітей.

У вересні у Франції пограбували знаменитий Паризький музей природничої історії. Звідти викрали зразки золота, що виставлялися у галереї геології та мінералогії. Золоті самородки оцінюють у 600 тисяч євро, якщо виходити з номінальної вартості золота. Однак їх значення набагато вище за це.

Вас також можуть зацікавити новини: