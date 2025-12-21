Служителя Єлисейського палацу в Парижі, який відповідав за збереження столового срібла та порцеляни, заарештували за крадіжку.
Як пише The Guardian, минулого тижня в офіційній паризькій резиденції президента Франції виявили нестачу цінних речей. Головний доглядач палацу повідомив владу про зниклі предмети, деякі з яких вважаються предметами національної спадщини. За оцінками, загальна вартість втрачених предметів становить до 40 000 євро.
Більшість виробів походили з Севрської мануфактури в Парижі. Це відома порцелянова фабрика, яка належить французькій державі з 1759 року. Слідчі почали допитувати персонал Єлисейського собору після того, як персонал фабрики впізнав деякі зниклі предмети на аукціонних сайтах.
Слідчі заарештували співробітника палацу та двох ймовірних спільників. Їх звинувачують у викраденні предметів та спробі продати їх на онлайн-аукціонах, таких як Vinted.
Арештований працював у Єлисейському палаці срібним стюардом. Його робота полягала в зберіганні та догляді за столовим посудом та подібними предметами. Ними користуються під час президентських прийомів, сервірують столи для урочистих обідів за участю королівських осіб та інших високопосадовців, які приїжджають з візитом.
Прокурори заявили, що інвентаризаційні записи, складені заарештованим стюардом, створювали враження, що він планував майбутні крадіжки. За даними слідчих, на рахунку чоловіка у Vinted була табличка з написом "Французькі ВПС" та попільнички з написом "Севрська мануфактура" – предмети, які зазвичай недоступні широкому загалу.
Вони сказали, що знайшли близько 100 предметів у його будинку, автомобілі та особистій шафці, зокрема севрську порцеляну, статуетку Рене Лаліка, келихи для шампанського Baccarat та мідні каструлі.
Стюард та його ймовірні спільники постали перед судом 18 грудня, а судитимуть їх 26 лютого. ЗМІ повдомили, що трійцю було взято під судовий нагляд, заборонено контактувати один з одним, з'являтися в місцях проведення аукціонів та займатися їхньою професійною діяльністю.
Серія пограбувань у Луврі та інших французьких музеях
Як писав УНІАН, за останні місяці у Франції пограбували кілька великих музеїв. У тому числі зухвале пограбування сталося у всесвітньовідомому Луврі.
19 жовтня кілька грабіжників під виглядом технічних робітників проникли у Лувр та викрали коштовності. Вони схопили дев'ять ювелірних виробів, у тому числі коштовності з колекції Наполеона, а потів втекли. На пограбування їм знадобилося лише кілька хвилин. Під час втечі грабіжники загубили одну з вкрадених речей.
Поліція знайшла кількох людей, причетних до крадіжки. Чотирьом з них висунули звинувачення та арештували за рішенням суду. Причому одна з арештованих - жінка, що мешкала у передмісті Парижу. У суді вона плакала та казала, що переживає за своїх дітей.
У вересні у Франції пограбували знаменитий Паризький музей природничої історії. Звідти викрали зразки золота, що виставлялися у галереї геології та мінералогії. Золоті самородки оцінюють у 600 тисяч євро, якщо виходити з номінальної вартості золота. Однак їх значення набагато вище за це.