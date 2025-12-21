Росіяни намагаються забезпечувати своїх піхотинців скидами з дронів, але деблокувати цей котел не в змозі.

Куп'янськ може бути повністю зачищений від російських загарбників в осяжній перспективі. Про це в коментарі "Еспресо" повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

За словами Федоренка, Сили оборони продовжують зачистку правобережної частини міста від російських піхотинців.

"Це вдається робити успішно, тому що на поточний момент противник блокований на північній околиці, не можуть інфільтруватися до міста, не можуть забезпечити логістично свої підрозділи необхідними вантажами. Вся доставка відбувається вантажами лише по повітрю. Тому за моїм переконанням, в осяжній перспективі за підтримки українського народу ми зможемо виконати завдання щодо повної деокупації міста Куп'янська", - зазначив він.

Як розповів офіцер, росіяни намагаються активніше застосовувати броньовану техніку, сподіваючись проскочити під прикриттям поганої погоди. Але успіху не мають. Це стосується не лише боїв за Куп'янськ, куди ворог прагне прорватися, але й Вовчанська, де росіяни теж дуже активні.

"Вони мають намір повною мірою оволодіти містом і просунутись далі. Тобто не просто окупувати саме місто, а обійти його по флангах і мати можливість утворити певний буфер, який не дасть Силам оборони здійснити повторні заходи щодо деокупації міста. Так, до прикладу, як це відбулося на Куп’янщині", - розповідає Федоренко.

За його словами, хоч ситуація і складна, Силам оборони вдається відбивати штурми противника. Офіцер переконаний, що у короткостроковій перспективі росіяни не зможуть захопити Вовчанськ.

Як писав УНІАН, попри заяви Кремля про нібито просування, ситуація для російських військ на Куп’янському напрямку є складною. За даними американського Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують контратаки, очищення міста та звільнення навколишніх населених пунктів і лісових масивів, тоді як у самому Куп’янську, за українськими даними, лишається лише 100–200 російських військових із проблемною логістикою.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у США та Європі усвідомлюють брехню Кремля про нібито захоплення Куп’янська, а його особистий візит до міста та звернення звідти стали переконливим доказом цього. За словами глави держави, присутність у Куп’янську суттєво вплинула на його переговори з американськими та європейськими лідерами.

