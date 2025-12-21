Майже через рік зять Трампа Кушнер повертається на зовнішньополітичну арену на тлі переговорів щодо України, які буксують.

На зорі другого президентського терміну Дональда Трампа одна з ключових фігур його першої адміністрації трималася осторонь, вважаючи за краще займатися особистим бізнесом і не обіймати офіційних державних посад.

Тепер же, коли "Трамп 2.0" перебуває при владі майже рік, зять президента США Джаред Кушнер знову втягнутий в орбіту зовнішньої політики, беручи активну участь у делікатних мирних переговорах, пише The Associated Press. Повідомляється, що спочатку ці переговори вів практично поодинці спецпосланець Стів Віткофф - магнат нерухомості, який не мав до цього року жодного досвіду державної служби.

Це зрушення відображає настрій у найближчому оточенні Трампа: Кушнер, який має дипломатичний досвід, доповнює переговорний стиль Віткоффа і здатний подолати "здавалося б, нерозв'язні розбіжності", щоб закрити угоду.

Відео дня

Нова роль Кушнера проявилася цими вихідними в Майамі, де він разом із Віткоффом прийняв російського переговорника Кирила Дмитрієва для обговорення останніх пропозицій щодо завершення війни Росії в Україні. Також вони зустрілися з турецькими і катарськими чиновниками, щоб обговорити крихке перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС у Газі та реалізацію другої фази плану Трампа з припинення вогню.

Контраст стилів: Віткофф і Кушнер

Віткоффа, давнього приятеля Трампа, дехто сприймає всередині адміністрації як надто "колоритний персонаж", який літає на дипломатичні переговори на приватному літаку і не втрачає нагоди публічно похвалити зовнішньополітичну проникливість президента.

У Кушнера свої складні ділові інтереси на Близькому Сході та часом занадто "транзакційний" (діловий) підхід до дипломатії, який непокоїть деяких чиновників у європейських столицях, ідеться в матеріалі. Тим не менш, Кушнера вважають більш авторитетним переговірником, ніж Віткоффа, якого багато українських і європейських чиновників розглядають як "надмірно поступливого російським інтересам".

"У Кушнера є певний послужний список з часів першої адміністрації", - зазначає дипломат у відставці та колишній посол США в Грузії Ієн Келлі. Однак він також підкреслює, що результати втручання Кушнера поки неочевидні.

Трамп вважає зятя "довіреним членом сім'ї та талановитим радником", який відіграв ключову роль у деяких із його найбільших зовнішньополітичних успіхів, заявила заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі. Вона додала, що Трамп і Віткофф "часто звертаються за порадою до Кушнера, враховуючи його досвід у складних переговорах".

Конфлікт інтересів чи "досвід"

Деякі демократи і групи з нагляду висловлюють скептицизм щодо ролі Кушнера у формуванні політики на Близькому Сході. Одночасно з цим його фірма Affinity Partners управляє мільярдами доларів інвестицій, зокрема від суверенних фондів Саудівської Аравії та Катару.

Віткофф також зіткнувся з пильною увагою через глибокі ділові зв'язки його сім'ї з країнами Перської затоки. Минулого року Віткофф у партнерстві з членами сім'ї Трампа запустив криптовалютну компанію World Liberty Financial, яка отримала інвестиції в розмірі 2 мільярдів доларів від фонду, контрольованого ОАЕ.

"Те, що люди називають конфліктом інтересів, ми зі Стівом називаємо досвідом і довірчими відносинами в усьому світі", - заявив Кушнер, який, як повідомляється, не отримує зарплату в Білому домі за свою консультативну роль.

Юрисконсульт Білого дому Девід Воррінгтон заявив, що діяльність Кушнера нібито здійснюється "у повній відповідності до закону", посилаючись на його статус приватної особи.

Скепсис експертів

Іен Келлі та інші ветерани дипломатичних відносин із Росією скептично оцінюють здатність Кушнера домогтися угоди щодо України, оскільки формально лідером залишається Віткофф.

"Я не бачу, щоб підхід Віткоффа спрацював. Він погано "читає" росіян. Він неправильно розуміє те, що вони кажуть, і передає ці непорозуміння назад у Вашингтон і європейцям. Їм здається, що чарівний ключ - це гроші: інвестиції та розвиток. Але цих хлопців [росіян] це не хвилює, вони не "ріелтори", окрім того сенсу, що їм просто потрібна земля, і крапка", - заявляє Келлі.

Інші новини про переговорний процес

Раніше УНІАН повідомляв, що під час переговорів у Маямі США передали Росії одне послання. Йдеться про те, що можна назвати як перелік додаткових запитань та очікувань, давши зрозуміти, що США вважають наступний крок відповідальністю Москви.

Крім того, ми також розповідали про головну перешкоду для досягнення миру в Україні. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що причина криється всього в одній людині.

Вас також можуть зацікавити новини: