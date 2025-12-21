За словами прем'єрки, уряд працює над низкою рішень для покращення ситуації.

Вже з 24 грудня в Україні мають полегшити графіки відключення світла для населення. Відповідне завдання сьогодні, 21 грудня, поставив український уряд відповідальним особам.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в Telegram.

"Сьогодні Уряд поставив завдання всім без винятку причетним забезпечити до 24 грудня безумовне виконання рішення щодо перенаправлення вивільненого енергетичного ресурсу (до 1 ГВт), отриманого в результаті перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури, для потреб населення", - ідеться в повідомленні.

За її словами, це один із кроків, який допоможе збалансувати енергосистему та зменшити кількість відключень у людей.

Крім того, Свириденко повідомила, що уряд також працює над збільшенням імпорту електроенергії, відновленням пошкодженої атаками Росії генерації та нарощування індивідуальної генерації.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

9 грудня уряд ухвалив низку рішень, які, за словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, спрямовані на скорочення графіків погодинних відключень. Також уряд доручив обласним військовим адміністраціям (ОВА), органам місцевого самоврядування і відповідним комунальним підприємствам скоротити споживання електроенергії.

Проте директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, що рішення уряду ситуацію зі світлом суттєво не покращать.

Поки уряд намагається вигадати, як повернути світло українцям, російські війська продовжують нищити енергосистему. Так, у ніч на 19 грудня, армія РФ вчергове атакувала Одесу дронами. Через влучання у великій частині міста зникло світло, опалення та вода. Це була вде далеко не перша атака по місту.

Крім того, 20 грудня Росія знову завдала масованого удару дронами-камікадзе по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок цього без електропостачання залишилися Миколаїв та низка населених пунктів області.

