У МЗС підтвердили загибель двох українців внаслідок ДТП в Росії

Український консул вживає заходів з надання допомоги потерпілим та у взаємодії з рідними - з перевезення тіл загиблих до України.

В Орловській області Російської Федерації внаслідок ДТП загинуло двоє українців, ще четверо зазнали поранення.

Читайте такожУ Чернівецькій області маршрутка зіткнулася з мікроавтобусом: є загиблий, ще 8 госпіталізовано

Про це УНІАН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

"За інформацією, отриманою посольством України в РФ від Управління МНС РФ в Орловській області, 8 липня в м.Орел сталося ДТП за участю російського вантажного автомобіля та мікроавтобуса, яким керував громадянин України. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє громадян України", - повідомив дипломат.

"4 постраждалих українців доставлені в Орловську обласну клінічну лікарню", - додав він.

Також, за його словами, консул вживає заходів з надання допомоги потерпілим та у взаємодії з рідними - з перевезення тіл загиблих до України.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що дві людини загинули і ще декілька отримали травми в результаті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою на об'їзній дорозі під містом Орел (Росія). Зазначалось, що усі постраждалі та загиблі – громадяни України.