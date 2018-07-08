В Росії мікроавтобус з українцями зіткнувся з фурою – є загиблі
14:02, 08 липня 2018Інциденти
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Постраждалих доправлено до обласної клінічної лікарні міста Орел.
У Росії жертвами ДТП стали двоє українців / prm
Дві людини загинули і ще п'ятеро отримали травми в результаті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою на об'їзній дорозі під містом Орел (Росія).
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Як повідомляє російське агентство ТАСС, посилаючись на джерело в екстрених службах регіону, потерпілі є громадянами України.
"Загиблі чоловік та жінка, а також п'ятеро постраждалих є громадянами України", - заявив співрозмовник агентства.
Постраждалих доправлено до обласної клінічної лікарні міста Орел. Їх стан оцінюють медики.
Нагадаємо, в січні в Курській області Росії перекинувся мікроавтобус з громадянами України, загинули три людини.
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