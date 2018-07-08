В Росії мікроавтобус з українцями зіткнувся з фурою – є загиблі

Постраждалих доправлено до обласної клінічної лікарні міста Орел.

Дві людини загинули і ще п'ятеро отримали травми в результаті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою на об'їзній дорозі під містом Орел (Росія).

Читайте такожНардеп-"радикал" потрапив у ДТП: з'єднання явилися подробиці аварії (відео)

Як повідомляє російське агентство ТАСС, посилаючись на джерело в екстрених службах регіону, потерпілі є громадянами України.

"Загиблі чоловік та жінка, а також п'ятеро постраждалих є громадянами України", - заявив співрозмовник агентства.

Постраждалих доправлено до обласної клінічної лікарні міста Орел. Їх стан оцінюють медики.

Нагадаємо, в січні в Курській області Росії перекинувся мікроавтобус з громадянами України, загинули три людини.