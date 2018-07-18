Завдавав ударів по голові: в Одеській області чоловік жорстоко побив жінку в маршрутці (відео)
11:26, 18 липня 2018Інциденти
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Постраждала жінка розповіла про інцидент, але писати заяву у поліцію не захотіла.
Чоловік жорстоко побив жінку в маршрутці
У маршрутці Чорноморська Одеської області агресивний чоловік жорстоко побив пасажирку.
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На опублікованому в інтернеті записі видно, як бешкетник завдає ударів по голові жінці і чоловікові. Ні водій, ні інші пасажири не чинили спроб припинити конфлікт.
Після того, як відео поширили в мережі, поліція почала розслідування. Вона повідомила, що інцидент стався ще 12 липня. Особу дебошира встановлено.
Постраждала жінка писати заяву до поліції відмовилася. Водій маршрутки і пасажири-свідки також були опитані.
Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі невідомий чоловік штовхнув підлітка під маршрутку і втік.
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