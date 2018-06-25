У Маріуполі чоловік штовхнув підлітка під колеса маршрутки і втік (фото)
19:24, 25 червня 2018Інциденти
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Постраждалого підлітка після інциденту госпіталізували з переломами ніг.
Підліток госпіталізований / фото facebook.com/vlad.dtp
У Маріуполі невідомий чоловік штовхнув підлітка під маршрутку і втік.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст dtp.kiev.ua Влад Антонов. "Жах на вулицях. ДТП з потерпілими у Маріуполі: невідомий чоловік штовхнув підлітка під маршрутку і втік", - написав Антонов.
Повідомляється, що потерпілого підлітка госпіталізували з переломами ніг.
Як повідомляв УНІАН, на Центральному проспекті у Миколаєві маршрутне таксі «Рута» збило пішохода.
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