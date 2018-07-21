"Дівчина ще метрів 10 переверталася по асфальту": очевидець розповів жахливі подробиці ДТП на Житомирщині

За словами очевидця, дівчина, що випала з автобусу, ще близько 10 хвилин подавала ознаки життя.

Дівчина, яка випала з маршрутки на дорогу під час ДТП з 10-ма загиблими у Житомирській області, ще 10 метрів переверталася по асфальту після падіння і загинула не відразу.

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Про це повідомив очевидець аварії Микола, його розповідь опублікував адміністратор спільноти dtp.kiev.ua Влад Антонов. Згідно з розповіддю, у момент аварії Микола перебував на парковці заправки, біля якої сталося ДТП, і допомагав витягнути з автобуса постраждалих.

"Я там був хвилин 40. З того, як зім'яло бус, видно було не багато, намагалися витягнути хлопчика, інших сильно затиснуло. Ніхто ознак життя не подавав, всі, хто сидів біля водія та перший ряд за ним, схоже, загинули миттєво. Дівчина, яка випала з бусу, метрів десять ще по асфальту переверталася, але перші 10 хвилин ще була жива. Я витягнув дівчинку, дитину, і допоміг зламати останній ряд сидінь, щоб інші змогли вибратися", - розповів очевидець.

Він також зазначив, що вантажівка не стояла, як повідомляють деякі свідки аварії, а їхала. За його словами після зіткнення фура протягла мікроавтобус ще на 20-30 метрів вперед.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня, близько 10.40 на автодорозі Київ – Чоп біля с. Глибочиці Житомирського району в результаті зіткнення маршрутки сполученням «Київ – Рівне» та вантажівки загинули 10 осіб, ще 9 госпіталізовані.