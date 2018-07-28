У Дніпрі внаслідок нападу рою шершнів один чоловік помер, ще один госпіталізований
17:43, 28 липня 2018Інциденти
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Надзвичайна подія сталася сьогодні вранці.
У Дніпрі рій шершнів напав на чоловіка / фото kyiv.depo.ua
Сьогодні у Дніпрі внаслідок нападу рою шершнів один чоловік помер, ще один госпіталізований.
Як повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Андрій Кульбач, інформація про надзвичайну подію надійшла від поліції до рятувальної служби близько 10.00 ранку.
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«У Соборному районі, в Тонельній балці рій шершнів напав на двох чоловіків. Внаслідок події один чоловік помер на місці (вік 72 роки). Другого чоловіка госпіталізовано до 6-ї лікарні. На місці чергує відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС», - повідомив Кульбач.
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