Надзвичайна подія сталася сьогодні вранці.

Сьогодні у Дніпрі внаслідок нападу рою шершнів один чоловік помер, ще один госпіталізований.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Андрій Кульбач, інформація про надзвичайну подію надійшла від поліції до рятувальної служби близько 10.00 ранку.

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«У Соборному районі, в Тонельній балці рій шершнів напав на двох чоловіків. Внаслідок події один чоловік помер на місці (вік 72 роки). Другого чоловіка госпіталізовано до 6-ї лікарні. На місці чергує відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС», - повідомив Кульбач.