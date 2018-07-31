На Житомирщині офіцер підстрелив чергового по частині

Офіцер – помічник чергового частини, діючи з необережності, здійснив несанкціонований постріл із закріпленого за ним пістолета Макарова.

На Житомирщині відкрито кримінальне провадження щодо військового, який з необережності підстрелив чергового по частині.

Як повідомив УНІАН в.о. військового прокурора Житомирського гарнізону, майор юстиції Олексій Рихлюк, подія мала місце ще 29 липня.

«Перебуваючи в добовому наряді, офіцер – помічник чергового частини, діючи з необережності, в порушення правил поводження зі зброєю, здійснив несанкціонований постріл із закріпленого за ним пістолета Макарова», - сказав він.

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Внаслідок пострілу черговий по частині отримав вогнепальне поранення в ногу.

Військова прокуратура Житомирського гарнізону внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом військовослужбовцем порушення правил поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 414 КК України - порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення).

Досудове розслідування здійснюється органами Національної поліції.