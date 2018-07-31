У Маріуполі піймали двох п’яних на авто з номерами "ДНР": назвалися співробітниками ДПСУ та контррозвідки (фото)
16:47, 31 липня 2018Інциденти
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Чоловіки вели себе агресивно та нахабно, офіційних коментарів з приводу інциденту поки не було.
Офіційна інформація з приводу інциденту поки відсутня / фото Maxim Zhorin, Facebook
В Маріуполі двоє п’яних чоловіків, які представились прикордонником та контррозвідником, їздили містом з номерами терористичної організації «ДНР».
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Як повідомив екс-командир полку «Азов» Максим Жорін на своїй сторінці у Facebook, коли чоловіків зупинила поліція, вони вели себе агресивно та нахабно.
«Поруч також опинились Азовці, від вигляду яких один з негідників втратив рівновагу та впав на землю. Якщо це правда, що вони належать до названих структур, то це дійсно ні в які ворота!», – зазначив Жорін.
Офіційна інформація з приводу інциденту поки відсутня.
фото Maxim Zhorin, Facebook
фото Maxim Zhorin, Facebook
фото Maxim Zhorin, Facebook
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