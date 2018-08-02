Пожежу у центрі Харкова гасять майже 100 рятувальників: запах гару чути за декілька кілометрів (фото)

У Харкові під час гасіння корпусу університету в центрі міста постраждав вогнеборець.

У Харкові під час гасіння корпусу Української інженерно-педагогічної академії в центрі міста постраждав один вогнеборець.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив помічник начальника Головного управління ДСНС України в Харківській області Ігор Лупандін.

За його словами, один з пожежних отримав тепловий удар.

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На цей час загоряння локалізовано, над його ліквідацією працюють 96 працівників ДСНС на 13 одиницях спеціальної техніки. Площа пожежі складає близько 1300 кв. м.

Вогонь, окрім конструкцій горища та даху, розповсюдився на приміщення другого поверху. Керівник гасіння пожежі оголосив підвищений рівень складності.

Воду для гасіння беруть як із пожежних гідрантів на вулиці Університетській, де розташована будівля, так і з річки Харків, що протікає поблизу.

У ці хвилини пожежні розбирають конструкції даху.

З будівлі корпусу досі здіймається величезний стовп диму. Запах гару чути навіть у кількох кілометрах від місць пожежі – майже в усій центральній частині міста.