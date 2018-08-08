У Сумах за дивних обставин помер 12-річний хлопчик: поліція прокоментувала версію про суїцидальну гру

Підліток був знайдений удома з мотузкою на шиї в стані клінічної смерті. Під час першочергових слідчих дій правоохоронці не виявили ознак того, що він зробив це внаслідок так званих «смертельних» онлайн-ігор.

У Сумах поліція з’ясовує причини та обставини смерті 12-річного хлопця.

Як повідомив УНІАН старший інспектор відділу комунікації Головного управління Національної поліції України в Сумській області Володимир Крупецьких, підліток був знайдений удома з мотузкою на шиї в стані клінічної смерті.

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«Лікарі «швидкої» відновили йому серцебиття і доправили до реанімації. Однак сьогодні, 8 серпня, близько першої години дня, незважаючи на всі зусилля медиків, підліток помер. Поліція в рамках відкритого за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) з’ясовує причини та обставини того, що сталося», – зазначив Крупецьких.

За інформацією начальника ювенальної превенції Управління превентивної діяльності ГУ НП в області Сергія Тарасенка, під час першочергових слідчих дій правоохоронці не виявили жодних ознак того, що хлопчик зробив це внаслідок так званих «смертельних» онлайн-ігор, як це було розтиражовано окремими мас-медіа.

«Однак це не означає відсутності такої проблеми в нашому регіоні. Я закликаю всіх громадян з більшою увагою та турботою ставитись до виховання своїх дітей та онуків, займати їх цікавими та корисними заняттями, а у випадку виявлення проблем консультуватися з фахівцями – педагогами, психологами, медиками та працівниками ювенальної превенції», – наголосив Тарасенко.

Раніше сьогодні ряд місцевих ЗМІ поширили інформацію із Facebook про те, що сумський шестикласник нібито вчинив самогубство через «смертельну» комп’ютерну гру в соцмережі.