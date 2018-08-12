У курортній Кирилівці відпочиваючі витягнули з води двох потопельників

Загиблими виявилися 24-річний житель міста Рівне та 53-річний житель Дніпра.

10 серпня у Кирилівці Запорізької області відпочиваючі знайшли і дістали з води тіла двох утоплеників.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ Держнс України.

"О 12:00 в районі пляжу СОК "Салют" в смт Кирилівка Якимівського району, на відстані 30 метрів від берега відпочиваючі виявили і дістали з води тіло чоловіка без ознак життя. Загиблим виявився 24-річний житель міста Рівне", - йдеться в повідомленні.

Того ж дня в районі бази відпочинку "Кристал" у воді знайшли ще одне тіло чоловіка. Ним виявився 53-річний житель Дніпра.

Як передає прес-служба, тіла загиблих передали на судово-медичну експертизу.