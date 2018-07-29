З початку року на водоймах України загинуло понад 700 осіб

Протягом липня вже зафіксовано 189 нещасних випадків на воді.

З початку року на водоймах України загинуло 704 особи, з яких 70 дітей.

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Як повідомила прес-служба ДСНС України, при цьому врятовано 561 людину, у тому числі 103 дитини.

Наголошується, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

«Лише з початку липня на водоймах країни загинуло 189 українців. Цей показник вже значно перевищив минулорічну липневу статистику. Проте, навіть це не лякає людей, які нехтують застереженнями співробітників Служби порятунку», - зазначили у відомстві.

Рятувальники закликають дотримуватися елементарних правил безпеки, зокрема, відпочивати та купатися лише на спеціально обладнаних пляжах; ніколи не пірнати в незнайомих місцях; не лишати дітей без нагляду біля води та не дозволяти їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки; не запливати далеко.

«Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах; не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння; не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас», - нагадують рятувальники.