Вуличні гонки в Рівному: дрифтер провіз поліцейського на капоті і пошкодив два авто

Конфлікт виник між любителями дрифтингу і правоохоронцями на паркувальному майданчику одного з торгових центрів міста.

У Рівному внаслідок групового конфлікту між любителями дрифтингу і правоохоронцями, який виник 11серпня після 22-ї години постраждали троє поліцейських, а також пошкоджено два автомобілі правоохоронців.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі управління патрульної поліції Рівненської області, подія сталася на паркувальному майданчику одного з торгових центрів Рівного на вулиці Макарова.

Передувала виникненню конфлікту зустріч між керівництвом торгового центру, любителями дрифтингу та представниками мешканців мікрорайону, де розташований торговий центр. Під час зустрічі було досягнуто домовленості, що дрифтингом на паркувальному майданчику центру займатимуться автолюбителі лише до 22-ї години. Однак, як стверджують у прес-службі управління, один водій порушив ці домовленості і демонстративно почав крутити повороти. Під час спроби затримання порушника він пошкодив два поліцейські автомобілі і на капоті своєї автівки провіз поліцейського кілька десятків метрів.

Зловмисника затримано. Троє поліцейських звернулися за медичною допомогою.

За інформацією власних джерел УНІАН, внаслідок конфлікту були пошкоджені й автомобілі дрифтерів. Очевидці стверджують, що це зробили невідомі люди в балаклавах, які після цього втекли.

На даний час у поліції з’ясовуються всі обставини події.

***Дрифт або дрифтинг - це особлива техніку водіння, при якій під час проходження поворотів гонщик використовує керований занос на граничній швидкості, що дозволяє утриматися на трасі.

Як і більшість екстремальних змагань, спочатку дрифтинг проводився на нелегальній основі і прирівнювався до вуличних перегонів (стріт-рейсингу), забороненим правилами дорожнього руху.

Як спорт дрифтинг зародився в Японії в 1960-х роках, а в кінці XX століття набув поширення по всьому світу. З плином часу він став спортивною дисципліною. Сьогодні його професійні серії проводяться в Сполучених Штатах, Японії, Австралії та деяких країнах Європи.