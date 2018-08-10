На Вінничині поліцейський застрелив чоловіка - ЗМІ

09:46, 10 серпня 2018
Інциденти
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23-річний інспектор із Гайсинської поліції зробив попереджувальний постріл / фото УНІАН

Про це ТСН.ua повідомило джерело в правоохоронних органах.

Інцидент стався в селі Жорнище Іллінецького району. Наряд поліції прибув на виклик і намагався приборкати місцевого агресивного 45-річного чоловіка, який ніде не працює. Той на зауваження правоохоронців не відреагував і накинувся з ножем на поліцейських.

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23-річний інспектор із Гайсинської поліції зробив попереджувальний постріл угору з табельної зброї - пістолета Макарова. Порушник не відреагував. Тож поліцейський здійснив ще один постріл, який став смертельним для селянина. 

Раніше повідомлялося, що на Донбасі солдат ЗСУ застрелив сержанта з автомата.

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Теги: #поліція#стрілянина#Вінничина