На Вінничині поліцейський застрелив чоловіка - ЗМІ

Наряд поліції прибув на виклик і намагався приборкати місцевого агресивного 45-річного чоловіка - селянин із ножем накинувся на правоохоронців.

Учора, 9 серпня, близько 22:30 на Вінничині поліцейський під час оборони застрелив агресивного чоловіка з ножем.

Про це ТСН.ua повідомило джерело в правоохоронних органах.

Інцидент стався в селі Жорнище Іллінецького району. Наряд поліції прибув на виклик і намагався приборкати місцевого агресивного 45-річного чоловіка, який ніде не працює. Той на зауваження правоохоронців не відреагував і накинувся з ножем на поліцейських.

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23-річний інспектор із Гайсинської поліції зробив попереджувальний постріл угору з табельної зброї - пістолета Макарова. Порушник не відреагував. Тож поліцейський здійснив ще один постріл, який став смертельним для селянина.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі солдат ЗСУ застрелив сержанта з автомата.