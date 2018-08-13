У Києві повідомили про замінування приміщення суду, де розглядається справа Насірова

Усіх присутніх на судовому засіданні попросили залишити будівлю.

Правоохоронці через повідомлення про замінування перевіряють будівлю Шевченківського районного суду міста Києва, де розглядається справа у кримінальному провадженні щодо колишнього голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання розпочалося з представлення клопотань сторонами обвинувачення та захисту.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури попросили продовжити ще на два місяці термін процесуальних обов'язків стосовно Насірова і його підлеглого - керівника Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова.

В той час, коли Насіров висловлював заперечення у задоволенні судом цього клопотання, суддя сказав, що змушений перервати його доводи через повідомлення про замінування приміщення суду.

Після цього усіх присутніх попросили залишити будівлю суду. Зараз там працюють вибухотехніки.

Читайте такожНасіров розповів про свої президентські амбіції та заявив, що йому "немає за що сидіти"

Прокурори вважають, що «збереглися ризики, що передбачені статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України, які, на думку сторони обвинувачення, є підставою для продовження строку дій покладених на обвинуваченого Насірова обов'язків». Йдеться про можливість переховування від органів досудового розслідування та суду. Прокурори наголошують, що ризик переховування зберігається через наявність у Насірова громадянства Великої Британії, через інформацію про наявність у екс-глави ДФС нерухомості за межами України, а також через наявність засобів на проживання тривалий час за кордоном.

Прокурори вважають, що зберігається ризик впливу на свідків, який може чинити Насіров, і впливу на кримінальне провадження, і зокрема через намагання затягувати процес зачитування обвинувального акту.

Своєю чергою Насіров поскаржився, що протягом тривалого часу обмежується його право на таємницю приватного життя і свободи пересування. Він заявив, що обмежений у здійсненні своєї громадської та політичної діяльності, бо не має можливості вільно пересуватися територією України та не може здійснювати подорожі за кордон.

Насіров наголосив, що вважає Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру «замовниками його переслідування».

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада 2017 року прокурори САП направили до суду обвинувальний акт проти Насірова і його підлеглого - керівника Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова.

Насірову інкриміновано зловживання владою або службовим становищем і службове підроблення - ст.ст. 364 та 366 Кримінального кодексу України, його підлеглому - скоєння злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

За версією слідства, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, ініціював необгрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям, що завдало державі збитків на суму майже 2 млрд грн.

Кабінет міністрів 3 березня 2017 року відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування, а 31 січня 2018 року звільнив з цієї посади.