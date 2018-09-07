У Чернівцях під час нічної стрілянини в центрі міста постраждало двоє людей (фото)

За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження.

У Чернівцях під час нічної стрілянини у центрі міста постраждали двоє осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області, у ніч на 7 вересня на вулиці Українській між двома групами людей виник конфлікт, який переріс у бійку.

Один із учасників сутички – 41-річний житель Чернівців – застосував пристрій для відстрілу гумових куль.

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«Внаслідок інциденту з непроникаючими вогнепальними пораненнями по допомогу медиків звернулися двоє 28-річних молодиків. Також лікарі діагностували у них алкогольну інтоксикацію. Після надання медичної допомоги медики відпустили потерпілих додому», - повідомили у прес-службі.

З місця події працівники поліції вилучили пістолет і направили його на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальні провадження за статтями 129 (Погроза вбивством) та 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.