'Кинджали' та Іскандери': стало відомо, чим окупанти атакували Одесу

Також військові розповіли, що напередодні по припортовій інфраструктурі росіяни спрямували три ракети "Іскандер-М".

Російська окупаційна армія вночі атакувала Одесу та Одеську область ударними дронами, балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 та аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал".

Як повідомили у Повітряному командуванні "Південь", у ніч на 13 грудня (з 19:00 12 грудня) противник завдав чергового комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Протиповітряною обороною півдня України збито/подавлено 9 крилатих ракет "Калібр", 4 крилаті ракети "Іскандер-К" і 165 ворожих БпЛА різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та інших.

"Крім того, протягом ночі противник атакував Одещину п’ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 та двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал". А напередодні, 12 грудня, по припортовій інфраструктурі регіону росіяни спрямували ще три ракети "Іскандер-М"/KN-23", - розповіли військові.

Атака по Одесі

Як писав УНІАН, вночі 13 грудня армія РФ атакувала Одесу ракетами та дронами, через удари у місті відсутнє тепло, вода та світло. Не працює міський електротранспорт, бювети переведені на генератори, у місті організовано підвіз технічної води. Коли буде відновлено енергопостачання, наразі невідомо. За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, це була наймасованіша атака на регіон та, зокрема, на обласний центр з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Напередодні, 12 грудня РФ вдень завдала ударів по двох одеських портах. В результаті, зокрема, в Одеському порті поранення дістав працівник приватної компанії, пошкоджений контейнерний перевантажувач. У порту "Чорноморськ" під удар потрапив пором під прапором Туреччини, на борту судна виникла пожежа. Через кілька годин, ввечері 12 грудня, ворог знову атакував Одеський регіон. Знов сталося пошкодження об’єкта портової інфраструктури – це була друга атака по цьому об’єкту за один день.

