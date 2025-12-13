Grok інтегрують у систему освіти протягом наступних двох років.

Компанія xAI Ілона Маска домовилася з урядом Сальвадора про запуск масштабної освітньої програми для школярів на базі чат-бота Grok.

Проєкт планують впровадити у понад 5000 державних шкіл по всій країні, а сама компанія називає ініціативу першою у світі загальнонаціональною програмою освіти, побудованою навколо ШІ.

Згідно із заявою xAI, протягом двох років Grok почне використовуватися в школах Сальвадору для навчання більш ніж мільйона учнів. Ідея в тому, щоб створити персоналізоване навчальне середовище, де програма підлаштовується під темп, рівень та інтереси кожного школяра, а не працює за єдиним шаблоном для всіх.

Відео дня

Ілон Маск заявив, що інтеграція Grok у систему освіти дасть змогу "передати передовий штучний інтелект у руки цілого покоління", зробивши ШІ інструментом не тільки для дорослих фахівців, а частиною повсякденного навчання з раннього віку.

У xAI водночас наголошують, що готові співпрацювати і з іншими державами, у компанії запросили уряди, зацікавлені у спільних проєктах, зв'язуватися з ними напряму.

Раніше ми розповідали, що школи в Південній Кореї навчатимуть дітей за підручниками, написаними ШІ. З початку 2025 року за ШІ-підручниками вивчатимуть англійську, математику та інформатику.

Вас також можуть зацікавити новини: