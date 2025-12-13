Найближчим часом відбудутьсяя переговори на кількох рівнях.

Зараз є "значний шанс" на закінчення війни. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

Він анонсував серію зустрічей з американською стороною та європейськими партнерами у найближчі дні. Зокрема, за його словами, на переговори поїдуть секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генштабу Андрій Гнатов і представники інших силових органів. Сам Зеленський планує зустрічі з представниками команди Трампа, європейцями та представниками інших країн, на яких обговорять умови закінчення війни.

"Зараз шанс значний. І це важливо для кожного нашого міста, для кожної нашої української громади. Ми працюємо для того, щоб мир для України був достойним і щоб була гарантія – гарантія передусім того, що Росія не повернеться в Україну з третім вторгненням", - сказав Зеленський.

Крім того президент прокоментував сьогоднішній удар Росії по турецькому цивільному судну з українською олією.

"Бити по таких суднах, які не мають жодного стосунку до війни, – прямий виклик Росії всьому світу. Будемо з партнерами розбиратись, як реагувати на це. Реакція буде", - сказав він.

