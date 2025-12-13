Було використано сотні кілограмів вибухівки.

Українські військові знищили трубу, якою російські окупаційні війська проникали до Купʼянська Харківської області.

Про це розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко. Він розповів, що полк зайшов на той напрямок ще в квітні. Згодом військові знайшли нетиповий маршрут, яким користувався противник.

"У процесі розвідки було виявлено нетиповий, але критично важливий канал логістики – трубу, яку противник використовував для інфільтрації свого особового складу на північну околицю Купʼянська. Це був безпечний шлях, який дозволяв ворогу накопичувати сили, обходячи вогневий контроль", – пояснив Федоренко.

Тож військові розпочали системну роботу зі знищення цієї труби. За словами Федоренка, для її ураження було використано три тонни вибухівки. Пізніше до операції долучилися суміжні підрозділи.

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" також поділився кадрами зі знищенням труби:

Нагадаємо, що у вересні Федоренко повідомляв, що ЗСУ затопили трубу, якою РФ перекидала війська під Куп'янськ. Хоча тоді він зазначив, що це тимчасове рішення, яке не вирішує саму проблему.

Війна в Україні: інші новини

За даними аналітиків проєкту DeepState, російські окупанти просунулися біля трьох сил на Донеччині. Мова про населені пункти Рівне, Виїмка та Васюківка.

Тим часом росіяни продовжують тероризувати цивільні судна в Чорному морі. Ворог завдав удару по турецькому кораблю, який прямував до Єгипту. Він перевозив соняшникову олію, повідомили у ВМС ЗСУ.

