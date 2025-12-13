Оосбливо бурхливо ринок плавучих сонячних панелей розвивається в Азії.

Плавучі сонячні панелі стали новим трендом в "зеленій" енергетиці. Але дослідження показують, що вони не настільки безпечні для екології, як здається.

Дослідники з Університету штату Орегон та Геологічної служби США провели моделювання того, як розміщення плавучих сонячних панелей потенційно може вплинути на 11 водосховищ у шести американських штатах. Симуляція підтвердила те, що і так здавалося очевидним: закривши поверхню водойми фотоелементами, ви отримуєте помітне зниження температури води, що впливає на усю його екосистему.

"Різні водосховища реагуватимуть по-різному залежно від таких факторів, як глибина, динаміка циркуляції та види риб, які важливі для регуляції [екосистеми]", – сказав провідний автор дослідження Еван Бредевег.

Зазначається, що ринок плавучих сонячних панелей активно розвивається в Азії, тоді як на Заході він поки що обмежений невеликими пілотними проектами. За даними Національної лабораторії відновлюваної енергії Міністерства енергетики США, американські водосховища здатні розмістити таку кількість плавучих сонячних панелей, яка сукупно вироблятиме до 1476 терават-годин на рік. Цього достатньо, аби забезпечити електроенергією близько 100 мільйонів домогосподарств.

Як зазначають вчені, в теорії плавучі сонячні панелі мають кілька переваг. Наприклад, охолоджувальний ефект води підвищує їхню ефективність на 5-15%. Також це економія місця на землі, яка сама по собі може бути дорогою. Крім того, їх рохміщення на поверхні водойми зменшує випаровування, що особливо цінно в посушливих регіонах.

Однак на рівні із цими перевагами є й уже описані проблеми із впливом на водні екосистеми.

"Історія показала, що масштабні зміни прісноводних екосистем, такі як гідроелектростанції, можуть мати непередбачені та тривалі наслідки", – сказав Бредевег, пояснюючи, чому варто бути обережним із масштабуванням технології плавучих сонячних панелей.

