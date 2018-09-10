У Києві школяр проломив вчителці голову стільцем і порізав ножицями за погану оцінку

Хлопчик кинув у вчительку стільцем і зі спини наніс ще кілька ударів ножицями за "мінус" з самостійної. Жінка з важкими пораненнями доставлена у лікарню.

Учень 8 класу агресивно відреагував на негативні результати самостійної роботи просто на уроці – він проломив голову стільцем і порізав вчительку ножицями. Зараз і похилого віку вчителька, і сам хлопчик - у лікарні. Жінка - з важкими пораненнями. Учня забрали в шоковому стані.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Вчительку поранили на очах у всього класу. Все сталося в кабінеті інформатики в кінці уроку. Діти писали самостійну роботу, по одному із завдань вчителька поставила хлопчикові мінус. Той несподівано кинув у неї стільцем, далі-зі спини наніс ще кілька ударів ножицями. Після побаченого з дітьми працювали психологи, зараз кабінет закритий, там працює слідчо-оперативна група. Хоча до цього, запевняє класний керівник, її учень 8 класу не виявляв жодної агресії. Навчається в цій школі лише тиждень, але з однолітками в цілому ладнав.

"Звичайна дитина, трохи в собі, тому що новенький, тому що новий колектив, нові вчителі. Нічого дивного за ним ніхто не помічав", - каже класний керівник.

В школу №94 хлопець перевівся з Івано-Франківщини. За інформацією ТСН, з міста Калуш. Відомо, що останні роки хлопця виховувала бабуся.

"Абсолютно нормальна характеристика за 4 клас, після того характеристик немає, оцінки також різні середні і хороші, і погані, і 11 балів і менше. У медичній довідці зазначено, що він здоровий. Маму викликали, мама теж в розгубленості".

Мати нападника з журналістами спілкуватися відмовилася.

"Приїхала мама, викликали "швидку", він теж був в шоковому стані, на запитання не відповідав, як скам'янілий був", - йдеться в сюжеті.

Відразу після інциденту хлопець спустився сходами в супроводі охоронця школи. Опору не чинив.

Вчителька інформатики - вже пенсійного віку, більше 20 років працює в цій школі, вчитель вищої категорії, вчитель-методист. Зараз вона з важкими пораненнями перебуває у лікарні. Їй вже зробили кілька операцій.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві однокласники побили школяра і зламали йому хребет.